Финансы
Газета.RuВ России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Банк России планирует дать кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам в России. То есть за то, что у клиента будет открыт вклад в банке в валюте, человек должен будет заплатить комиссию, сходную по размеру аренды сейфовой ячейки.
Читать в источнике
Оценить106
Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаПРАЙМ 07:26
с чего всё началось
Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России.РБК07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06
Общество
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Общество
Дамир Юсупов объяснил отказ семьи переехать в подаренную квартиру
Пилот экстренно севшего в кукурузном поле Airbus A321 Дамир Юсупов сообщил, что его семья пока не собирается переезжать в подаренную квартиру из-за детей, сообщает URA.ru.
Rambler News Service вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Происшествия
В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей
Российская газета 06:25
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика
Зеленский анонсировал «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины, прибывший в Нью-Йорк, для участия в Генассамблее ООН, анонсировал «мощную встречу» с американским коллегой Дональдом Трампом.
Южный Федеральный 04:43
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Происшествия
В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек
Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к гибели около 30 человек.
RT на русском 07:42
Единоборства
Усик уверен в успехе в тяжёлом весе
Sport.ru 06:59
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания вчера в 09:18
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Кино
Вышел трейлер «Неограненных драгоценностей» с Адамом Сэндлером
В YouTube опубликован трейлер фильма «Неограненные драгоценности» Бена и Джошуа Сэфди. Главную роль в детективной драме сыграл Адам Сэндлер.
Культуромания 09:32
Здоровье
Учёные рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам
Актуальные Новости 10:16
Происшествия
Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом
В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:04
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
Известия вчера в 02:10
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие
ВСУ продолжают минировать территорию в районе Золотого в ЛНР
ВСУ продолжают минировать территорию в районе населенного пункта Золотое и размещать бронетехнику вблизи жилых домов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").
ИА Новороссия 07:15