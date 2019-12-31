Общество
РИА НовостиВ России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
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с чего всё началось
Что изменилось в системе здравоохранения в 2019 году и какие планы на весеннюю сессию у Комитета Госдумы по охране здоровья в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал его председатель Дмитрий Морозов.Парламентская газетавчера в 16:01
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Российские парламентарии собрались вводить презумпцию согласия на посмертное донорство
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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