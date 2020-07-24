Экономика

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака

Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:05

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В Общественной палате предложили новый сбор с продаж табака и алкоголя

РБК03:56

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Комсомольская правда01:18

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11

«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

URA.Ruвчера в 23:56

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русскомвчера в 23:05
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Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии

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Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

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Происшествия

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В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
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Общество

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Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
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Кино

Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии

Компания Disney отложила сразу несколько премьер новых фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Происшествия

Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках

Znak.com 05:00
Политика

МИД России надеется на помощь Китая в борьбе с фальсификацией истории

Россия рассчитывает на взаимодействие с Китаем в борьбе с фальсификацией истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика

Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Кино

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В прокат картина выйдет 27 августа.
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Футбол

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Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
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В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга, сообщили в Министерстве обороны России.
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Футбол

РФС утвердил сроки трансферных окон следующего сезона

Российский футбольный союз в рамках заседания, прошедшего в формате видеоконференции, утвердил ряд важных решений.
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«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС

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Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом

В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
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Экономика

Сельхозпроизводство на Украине снизилось на 19 процентов

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В сети появился первый трейлер тайтла State of Decay 3

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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

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Армия и оружие

Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса «Крыло-СВ»

Макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" представлен в военном технополисе "Эра", передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Армия и оружие

Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе

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Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
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Финансы

Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля

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В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса

Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
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Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
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