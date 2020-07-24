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Маяк (г. Сосновый Бор)
Маяк (г. Сосновый Бор)

В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака

Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru24 июля в 15:40
URA.Ru

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru24 июля в 11:03
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости24 июля в 00:18
Lenta.ru

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru24 июля в 09:58
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия24 июля в 00:19
Комсомольская правда

Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт

Комсомольская правда24 июля в 10:53
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23 июля в 23:05
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Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге

"Военные атташе из более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении Минобороны России Отмечается, что представители стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада.
Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
RT на русском08:05
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах

Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
Lenta.ru06:59
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РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новостивчера в 20:37
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru24 июля в 11:51
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Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.
Политика Сегоднявчера в 07:45
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