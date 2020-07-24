В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака
Смотрите также
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Пентагон планирует раскрыть часть собранных данных об НЛО
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
Из-за пандемии коронавируса значительно уменьшился сейсмический шум
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05
Подробнее о событии
Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт
Комсомольская правда24 июля в 10:53