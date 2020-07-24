В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака
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Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05
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Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт
Комсомольская правда24 июля в 10:53