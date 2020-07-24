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Маяк (г. Сосновый Бор)
Маяк (г. Сосновый Бор)

В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака

Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru24 июля в 15:40
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия24 июля в 00:19
Lenta.ru

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru24 июля в 09:58
Комсомольская правда

Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт

Комсомольская правда24 июля в 10:53
URA.Ru

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru24 июля в 11:03
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости24 июля в 00:18
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23 июля в 23:05

В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости18:23

Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, причинившего ущерб строительной фирме в размере свыше 165 миллионов рублей, к 4 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости00:02
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости25 июля в 12:44
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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Пьяная женщина насмерть задавила шестилетнего мальчика в Новоалтайске

По предварительным данным регионального управления МВД, все произошло около 22.00 на улице Белоярская в районе дома №167«В». Мальчишка шел по правой обочине, и тут пьяная женщина за рулем Nissan Sunny 45 лет съехала с дороги и придавила автомобилем малыша к столбу.
КП - Барнаул01:15
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

Киев, 26 июля 2020, 15:26 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины с начала 2019 года по июль 2020 года получили 1,9 млн гривен ($68,5 тыс.) за 76 единиц техники противника, уничтоженной в ходе гражданской войны в Донбассе.
REGNUMвчера в 08:26
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Девушка проводит отпуск вдвоём с малышом Ратмиром, в то время как Тимати отправился на отдых с дочерью Алисой, которую ему родила другая модель, Алёна Шишкова, и своей матерью Симоной Юнусовой.
News.ruвчера в 09:56
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G

Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
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