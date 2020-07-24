Экономика

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)В России могут ввести сбор с продаж алкоголя и табака

Направить на развитие здравоохранения 30% прибыли от продажи алкоголя и табака направить на развитие предлагает член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23 июля в 23:05

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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Газета.Ru24 июля в 15:40

В Минфине ответили, введут ли сбор с продаж алкоголя и сигарет

URA.Ru24 июля в 11:03

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Комсомольская правда24 июля в 10:53

Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на табак и алкоголь

Lenta.ru24 июля в 09:58

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия24 июля в 00:19

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости24 июля в 00:18

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23 июля в 23:05
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
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Происшествия

В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего Ан-2 в Бурятии

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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

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РБК 02:16
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Происшествия

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Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
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Экономика

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru 22:49
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Происшествия

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В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
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«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии

Известия 16:44
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Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
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Экономика

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Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 24 июля в 02:51
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Известия 20:23
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Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

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Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

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Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
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В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
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