Общество

REGNUMREGNUMВ России могут ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Москва, 21 мая 2020, 14:34 — REGNUM Сенатор Анатолий Артамонов (Калужская область) предложил ввести уголовное наказание за «серые» зарплаты, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее предложение сенатор направил в общенациональный план по восстановлению экономики.
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с чего всё началось

В России предложили массово сажать за серые зарплаты

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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