МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

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В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Такое предложение для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики направил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, передает «РИА Новости».

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

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