Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.

с чего всё началось

15 мая 2020 года « Интерфакс» представил сообщение о том, что в России могут ввести упрощённую процедуру банкротства.

В России могут ввести упрощенную систему банкротства

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