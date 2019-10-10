Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.
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с чего всё началось

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.
РБК00:00

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В России решили запретить «грязное» пальмовое масло

Московский Комсомолец03:12

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

РБК00:00

В России захотели запретить «опасное» пальмовое масло

Lenta.ru02:36

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Российская газета02:10

В борьбе с раком в России готовятся к запрету на «грязное» пальмовое масло

Фонтанка.Ру01:36

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Коммерсантъ01:12

«Грязное» пальмовое масло в России может попасть под запрет

Телеканал 360°03:03
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Политика

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика

Зеленский пообещал вернуть Украине Донбасс вместе с его жителями

Известия 03:46
Политика

Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования.
Комсомольская правда 04:05
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag вчера в 09:09
Общество

Губернатор Шумков пообещал сократить половину чиновников в Зауралье

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.
URA.Ru 02:55
Кино

Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста

Газета.Ru вчера в 04:20
Политика

Европарламентарий обвинил Россию в коррупции на Украине

Болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии на слушаниях по Украине в Европарламенте заявил, что коррупция на Украине обусловлена действиями со стороны России.
Life.ru вчера в 19:55
Происшествия

В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова

Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Общество

МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Энергетика

«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям

Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Культура

Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев

О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Московский Комсомолец 04:07
Общество

«Всё проваливается, к чему ты прикасаешься». Уткин обратился к Канделаки

Известный блогер Василий Уткин в ролике на своём YouTube-канале обратился к генеральному продюсеру канала «Матч» Тине Канделаки.
Чемпионат 04:13
Экономика

ЦБ усомнился в необходимости национальной криптовалюты

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллин назвала рискованным выпуск национальной криптовалюты, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:10
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Экономика

Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед

Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на тысячу рублей, до 16,4 тысячи.
Lenta.ru 04:16
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Общество

С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

РБК 03:40
Кино

Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Футбол

Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины

Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Чемпионат 03:39
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов

Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Экономика

Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК

Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
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