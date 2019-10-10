Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.

с чего всё началось

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

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