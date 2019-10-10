Экономика
КоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.
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с чего всё началось
Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.РБК00:00
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Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика
Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования.
Комсомольская правда 04:05
Армия и оружие
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag вчера в 09:09
Общество
Губернатор Шумков пообещал сократить половину чиновников в Зауралье
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.
URA.Ru 02:55
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Газета.Ru вчера в 04:20
Политика
Европарламентарий обвинил Россию в коррупции на Украине
Болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии на слушаниях по Украине в Европарламенте заявил, что коррупция на Украине обусловлена действиями со стороны России.
Life.ru вчера в 19:55
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Культура
Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Московский Комсомолец 04:07
Общество
«Всё проваливается, к чему ты прикасаешься». Уткин обратился к Канделаки
Известный блогер Василий Уткин в ролике на своём YouTube-канале обратился к генеральному продюсеру канала «Матч» Тине Канделаки.
Чемпионат 04:13
Экономика
ЦБ усомнился в необходимости национальной криптовалюты
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллин назвала рискованным выпуск национальной криптовалюты, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:10
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Экономика
Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед
Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает увеличения размера страховых пенсий по старости в 2020 году на тысячу рублей, до 16,4 тысячи.
Lenta.ru 04:16
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Футбол
Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины
Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Чемпионат 03:39
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51