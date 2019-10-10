Экономика
КоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.
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с чего всё началось
Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.РБК00:00
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Происшествия
Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
RT на русском 13:53
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.
РБК 13:59
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика
Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит литр молока, так как редко ходит в магазин.
РИА Новости 13:33
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Гаджеты
AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка
Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
iXBT.com 13:03
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Футбол
«Зенит» зимой может вернуться к кандидатуре Ругани
Ругани был интересен «Зениту» еще летом, но тогда «Ювентус» отказался продавать футболиста, так как тяжелую травму получил центральный защитник Джорджо Кьеллини.
Sport24.ru 14:02
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для жителя города Саки, сторонника украинских националистических организаций Олега Приходько, задержанного за подготовку теракта в одном из административных зданий полуострова.
Российская газета 14:00
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45