Экономика
КоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.
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Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла.РБК00:00
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Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
Футбол
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В России появятся умные «лежачие полицейские»
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Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Употребление перловки может сохранить тонкую талию
Политика
На Кубе выбрали первого президента
На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Армия и оружие
Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд
Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
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Спорт
Ростовчанин в составе сборной стал чемпионом мира по гимнастике
В результате наши ребята получили высшие оценки, став первыми в истории россиянами-чемпионами мира по гимнастике.
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Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
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США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.