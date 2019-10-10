Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.
Читать в источнике
Комментировать271
с чего всё началось

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла.
РБК00:00

Подробнее о событии

Развесистая «пальма»

Российская газета11:58

В России решили запретить «грязное» пальмовое масло

Московский Комсомолец03:12

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Коммерсантъ01:12

В России захотели запретить «опасное» пальмовое масло

Lenta.ru02:36

В борьбе с раком в России готовятся к запрету на «грязное» пальмовое масло

Фонтанка.Ру01:36

«Грязное» пальмовое масло в России может попасть под запрет

Телеканал 360°03:03

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами

Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Кино

Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Политика

Губернатор Иркутской области просит поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%.
Тайшет24 вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева

Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета 15:13
Происшествия

Волонтеры приостановили поиски пропавшей в Саратове школьницы

Участники волонтерского объединения «Лиза Алерт» приостановили операцию по поиску пропавшей в Саратове девятилетней девочки.
Вечерняя Москва 17:59
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.
RT на русском 17:01
Футбол

Гильерме: после первого гола матчи всегда становятся легче

Был спокойный матч, во втором тайме мы были сильны. После первого гола матчи всегда становятся легче.
Чемпионат 17:57
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Политика

Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Армия и оружие

Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:49
Армия и оружие

В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции

Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.
Военное дело 10:30
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
Хоккей

СКА обыграл «Автомобилист» в овертайме и прервал серию из поражений

Нева Спорт 15:03
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Гаджеты

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов

UfaTime.ru вчера в 07:52
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Авто

В России появятся умные «лежачие полицейские»

Автоновости дня 08 октября в 01:28
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Здоровье

Употребление перловки может сохранить тонкую талию

МедиаПоток вчера в 12:27
Политика

На Кубе выбрали первого президента

На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru 14:28
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие

Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд

Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.
Новые Известия вчера в 02:31
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 16:16
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Спорт

Ростовчанин в составе сборной стал чемпионом мира по гимнастике

В результате наши ребята получили высшие оценки, став первыми в истории россиянами-чемпионами мира по гимнастике.
Rostov.ru 05:29
Политика

Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное