Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла.

с чего всё началось

Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

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