Экономика
КоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.
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с чего всё началось
Глицидиловые эфиры есть во всех растительных маслах, но из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке риски образования этих загрязнителей больше — до 10,52 мг/кг, указывает исполнительный директор АПМП Екатерина Нестерова.РБК00:00
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