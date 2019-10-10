Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.

с чего всё началось

Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Политика Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.

Политика Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.

Авто Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 6% Импорт грузовых автомобилей за 8 месяцев увеличился на 18,5% и составил 18,6 тыс. автомобилей общей стоимостью 1 млрд 302,3 млн долларов.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Футбол Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020 Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Политика Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи» Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.

Здоровье Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.

Происшествия Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.

Происшествия Офицера ФСБ оправдали по делу о покушении на следователя СКР Присяжные нового 2-го Западного окружного военного суда вынесли первый оправдательный вердикт по делу об особо крупном мошенничестве и покушении на убийство следователя СКР.

Наука Китай представил боевую летающую тарелку Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.

Здоровье Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Футбол В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.

Общество Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов Министерство юстиции включило Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.

Общество Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.

Общество В работе «Почты России» в Петербурге произошел сбой Позже пресс-служба «Почты России» сообщила «Фонтанке», что ближе к 20.00 восстановлена работа 80% отделений в Петербурге, в ближайшее время будет налажена работа и в остальных отделениях.

Футбол Путин одобрил создание футбольного «колхоза» Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.

Интернет Глава Роскомнадзора: «PlayStation наплевать на пользователей из России» Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал ситуацию с проблемами, которые возникли у пользователей PlayStation в разгар блокировки мессенджера Telegram.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.