Экономика
КоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.
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с чего всё началось
Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.РБК00:00
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The Saratov Room 06:05
Происшествия
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При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
Известия 09:03
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
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Газета.Ru 08:10
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Спорт
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
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ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
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