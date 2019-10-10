Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке.
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с чего всё началось

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.
РБКвчера в 00:00

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Развесистая «пальма»

Российская газетавчера в 11:58

В России решили запретить «грязное» пальмовое масло

Московский Комсомолецвчера в 03:12

«Грязное» пальмовое масло в России может попасть под запрет

Телеканал 360°вчера в 03:03

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Lenta.ruвчера в 02:36

В борьбе с раком в России готовятся к запрету на «грязное» пальмовое масло

Фонтанка.Рувчера в 01:36

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Коммерсантъвчера в 01:12

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

РБКвчера в 00:00
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Происшествия

Раскрыта личность убийцы девятилетней девочки из Саратова

Росбалт 01:18
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

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Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race

Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
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Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть.
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РИА Новости вчера в 05:07
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РБК вчера в 04:54
Происшествия

Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск

Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
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Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму в период его нахождения в составе Украины не было «цивилизации и инфраструктуры», сообщают «Известия».
Национальная служба новостей 00:52
Космос

НАСА может возобновить пилотируемые полеты в космос в 2020 году

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Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском вчера в 18:28
Наука

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 вчера в 12:08
Политика

В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

Turkmenportal вчера в 06:31
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Происшествия

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Европейско-Азиатские новости 02:06
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах

Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Москва 24 02:37
Происшествия

В Лондоне умер бывший владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

Экс-владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер в Лондоне в возрасте 60 лет, пишет «Коммерсантъ».
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Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Футбол

Бельгия первой отобралась в финальный турнир Евро-2020

Сборная Бельгии стала первым участником финального турнира Евро-2020.
Советский спорт 02:19
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова»

Норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн в скором времени может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед».
NewInform вчера в 09:20
Политика

Зеленский рассказал, какие продукты покупает

Газета.Ru вчера в 16:24
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Общество

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском 09 октября в 17:04
Общество

Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Адвокаты назвали фальшивым интервью бывшей супруги экс-короля Малайзии

Известия 01:09
Экономика

Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев

Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.
Rambler News Service вчера в 08:38
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