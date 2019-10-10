Почему растительные масла могут быть "грязными" При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП).

с чего всё началось

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.

Политика В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Игры Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.

Армия и оружие Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.

Происшествия В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.

Космос На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.

Политика Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Транспорт Россия защищается от европейских лоукостеров В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).

Авто В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.

Политика Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно» Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.

Общество Родителей курящих детей могут начать штрафовать Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.

Спорт Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Финансы Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Экономика Названа численность мигрантов в России В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Авто В Сети показали фото нового кроссовера Alfa Romeo Tonale В этом году Женевский автосалон представил публике долгожданную новинку — Alfa Romeo Tonale, хотя на мартовском мероприятии компактный кроссовер был представлен в качестве концепции.