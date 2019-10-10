Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

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Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Коммерсантъ01:12

В России сократят импорт вредного для здоровья пальмового масла

Newsrussia.media00:53

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

РБК00:00
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