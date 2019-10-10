Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

2 фото
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

РБК00:00

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Коммерсантъ01:12

В России сократят импорт вредного для здоровья пальмового масла

Newsrussia.media00:53

В борьбе с раком в России готовятся к запрету на «грязное» пальмовое масло

Фонтанка.Ру01:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Космос

«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники

Телеканал 360° вчера в 23:23
Здоровье

Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Общество

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году

Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Армия и оружие

Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Известия вчера в 09:22
Политика

В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды, в частности, и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — говорится в документе.
RT на русском 01:09
Транспорт

Цуканов высказался о строительстве ВСМ Екатеринбург-Челябинск

Шестиполосная дорога Екатеринбург-Челябинск позволит за 1,5 — 2 часа, двигаясь со скоростью 120-130 км, доезжать от одного города до другого, перевозить грузы.
Челябинск Сегодня вчера в 11:47
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество

Стали известны самые популярные имена новорожденных среди москвичей

Газета.Ru 01:44
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Наука

Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно

Discover24 вчера в 03:15
Политика

В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу

Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 вчера в 15:19
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал картины в прокате

Политическая Экспертиза 00:33
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Политика

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС вчера в 22:24
Гаджеты

В России представили Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, оснащенный четырехмодульной камерой.
Югополис вчера в 07:41
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru 08 октября в 17:00
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Наука

Поговорить с космонавтами на орбите: как и зачем посещать знаковые космические предприятия Москвы

Ко Всемирной неделе космоса московский Музей космонавтики составил список самых знаковых космических предприятий и учреждений, куда можно попасть на экскурсию.
Naked Science 07 октября в 03:21
Экономика

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлены 23 города.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Футбол

Голы Ибрагимовича, Руни и Нани претендуют на звание лучшего в MLS

В число 16 претендентов вошли забитые мячи Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Луиша Нани («Орландо Сити») и других игроков.
Спорт-Экспресс вчера в 22:12
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 08 октября в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное