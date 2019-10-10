Экономика
КоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.
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с чего всё началось
Почему растительные масла могут быть "грязными" При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП).РБК00:00
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