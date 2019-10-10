Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом.
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с чего всё началось

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Почему растительные масла могут быть "грязными" При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП).
РБК00:00

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В России захотели запретить «опасное» пальмовое масло

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Коммерсантъ01:12

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Футбол

«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила

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В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
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Армия и оружие

ВСУ обстреляли с утра пять населенных пунктов в ДНР

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 10 октября, обстреляли Докучаевск, окраины Донецка и Горловки, а также юг ДНР.
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Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
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Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
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Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
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В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

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Спорт

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Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
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Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21

Два двигателя ПД-14 уже переданы корпорации "Иркут", но пока находятся на ответственном хранении в Перми.
Накануне.Ru вчера в 02:08
Армия и оружие

В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии

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