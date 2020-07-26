Экономика
РИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известия17:01
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Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.
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