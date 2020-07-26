По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.

с чего всё началось

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 514

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Происшествия Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту. 3

Финансы Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада Иванов подчеркнул, что в Сети можно найти данные и об оценках банка от иностранных организаций.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,5K

Гаджеты Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество В общении с журналистами агентства «Прайм» Куканов рассказал, что самый популярный миф это необходимость разрядки батареи до нуля и зарядки на 100%. 37

Единоборства Антигулов уступил Крэйгу на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.

Футбол Совет директоров ПФК ЦСКА подвел итоги сезона Вчера состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба. 1

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Политика МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России". 1K