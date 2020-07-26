Коронавирус
РИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известиявчера в 17:01
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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение
Комсомольская правда00:14
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Происшествия
Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге
Выходец из Руанды, 39-летний доброволец, помогавший в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте признался в поджоге храма, сообщила газета Ouest France.
Взгляд.ру 01:54
Общество
Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика
Эксперт оценил перспективы строительства израильского газопровода в ЕС
Планы Израиля по строительству газопровода EastMed не ударят по экономическому взаимодействию этой страны с Россией, уровень которого постоянно улучшается, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.
РИА Новости 00:43
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса вчера в 12:44
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Гаджеты
Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium
Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM 24 июля в 13:48
Армия и оружие
Часть поселка в ЛНР осталась без электричества после обстрела
В результате обстрела без электричества осталась часть поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Известия вчера в 15:56
Энергетика
«Северный поток» заработал после ремонта
Балтийский газопровод из России в Германию "Северный поток" в воскресенье утром заработал после планового технического обслуживания, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.
Интерфакс 01:32
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Авто
Как создавались первые российские спорткары Marussia
На премьере спорткара было объявлено, что один автомобиль будет стоить 90 000 — 95 000 евро, а среди зрителей оказались люди, готовые купить Marussia.
RuNews24.ru 01:53
Армия и оружие
В Сирии при атаке Израиля пострадали двое военных
Израильские вертолеты нанесли удар по провинции Кунейтра на Голанских высотах. В Сирии при атаке Израиля пострадали двое военных.
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграет «Лестер» в последнем туре АПЛ 26 июля
Матч 38-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru вчера в 05:11
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 24 июля в 08:27
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Здоровье
Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли
Россияне в среднем потребляют 12 грамм соли в день при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в пять грамм, рассказал руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.
РИА Новости 01:57
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 24 июля в 11:13
Политика
Сбежавший в Москву Цепкало пообещал сделать из Лукашенко «изгоя»
Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало, кандидатура которого не была зарегистрирована на предстоящих президентских выборах, пообещал сделать главу белорусского государства Александра Лукашенко "изгоем" для всего мирового сообщества.
Российский Диалог вчера в 15:35
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие
Владимир Путин приедет на парад в день ВМФ в Петербург
Президент Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на главный парад в день ВМФ.
АиФ Санкт-Петербург 23 июля в 04:25
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru вчера в 07:11