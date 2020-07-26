Коронавирус
РИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известиявчера в 17:01
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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение
Комсомольская правда00:14
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На Кубани за сутки выявили 92 новых случая коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 июля в регионе выявили 90 новых случаев коронавируса.
Кубань 24 вчера в 03:42
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ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Avtovesti.com вчера в 07:15
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com вчера в 16:17
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
У кроссовера Skoda Karoq появились камера заднего вида с омывателем, информационно-развлекательная система Bolero и мультимедийная система MIB3.
Evo-rus.com вчера в 13:33
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Здоровье
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
Car.ru 23 июля в 12:34
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Шоу-бизнес
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета 24 июля в 01:11
Авто
Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Концерн Toyota объявил цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. Старт продаж новинки намечен на сентябрь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 10:15
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Армия и оружие
В Британии заявили о важности пересмотра обороны из-за угрозы России
Великобритания повысит свои возможности противостояния угрозам, которые исходят в космосе от России и Китая, говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса в газете The Telegraph.
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Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
Королева не отрицает, что Михаил Олегович виновен в дорожно-транспортном происшествии, но, несмотря на этот факт, певица надеется, что ему удастся избежать серьезного наказания.
Территория новостей 00:40
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Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия 24 июля в 15:05
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В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов
Люди ссылались на 90-е годы, что власти до сих пор не компенсировали обесцененные вклады.
Evo-rus.com 01:25
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47