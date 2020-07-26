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РИА Новости
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.В источнике
С чего всё началось
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Комсомольская правда00:14
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01
Lenta.ru

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03
URA.Ru

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47
ТАСС

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04
РБК

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфаксвчера в 06:51
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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