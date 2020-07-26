Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБКвчера в 21:14

Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Комсомольская правда00:14

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новостивчера в 21:48

Названа причина резкого скачка цен на интернет и телевидение

URA.Ru00:55

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ruвчера в 20:03

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАССвчера в 19:04

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известиявчера в 17:01
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Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео трансплантации ему костного мозга.
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Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске

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Происшествия

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В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
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Зак Снайдер представил необычную версию костюма Супермена

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Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом

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Политика

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"Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США", – говорится в сообщении ведомства.
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Футбол

Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов

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Здоровье

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РБК 05:38
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Шоу-бизнес

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В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Футбол

Определился главный кандидат на пост наставника «Крыльев Советов»

Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола даст возможность игрокам выбрать нового капитана клуба.
Газета.Ru 10:49
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Происшествия

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В Пензе загорелся «Канаевский хлебозавод» на 1 тыс. кв. м

В настоящее время огонь распространился на площадь 1400 кв метров, по данным РЕН ТВ, есть угроза переноса огня на складское помещение.
Известия 11:01
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Политика

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Происшествия

Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве

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Киберспорт

Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
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Шоу-бизнес

Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой

Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
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Происшествия

В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП

РИА Новости 10:16
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Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами

Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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