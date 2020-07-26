Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известиявчера в 17:01

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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Комсомольская правда00:14

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новостивчера в 21:48

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известиявчера в 17:01

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

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В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ruвчера в 19:47

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАССвчера в 19:04

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБКвчера в 21:14
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Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
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Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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