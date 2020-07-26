Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.В источнике
С чего всё началось
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48
РБК

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14
Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Комсомольская правда00:14
URA.Ru

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47
ТАСС

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
383

На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС12:29
7