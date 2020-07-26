Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.В источнике
С чего всё началось
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Названа причина резкого скачка цен на интернет и телевидение

URA.Ru00:55
РБК

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48
Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Комсомольская правда00:14
Lenta.ru

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03
ТАСС

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.рувчера в 04:05
24

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
68

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 08:54
62