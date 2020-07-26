Коронавирус
РИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известиявчера в 17:01
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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение
Комсомольская правда00:14
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Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
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В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского Флота.
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Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
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Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
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"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
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В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины
В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины.
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Как пишет издание Automobile, новый пикап Ford Bronco может стать конкурентом для модели Jeep Gladiator.
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Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса
Врач сборной Украины по футболу и харьковского клуба "Металлист-1925" Антон Худаев скончался от коронавирусной инфекции.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
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Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
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Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»
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На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым вчера в 09:42
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Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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Медики считают, что бактерия Helicobacter pylori является главным фактором риска при данном виде онкологии.
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На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
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Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
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