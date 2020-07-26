По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.

с чего всё началось

Рост цен на домашний интернет и телевидение может достигнуть в 2020 году 10-15%. Решение об изменении стоимости было принято провайдерами на фоне пандемии коронавируса. По данным газеты "Известия", "Вымпелком" ("Билайн") заявляет, что изменения затронут некоторые архивные тарифные планы.

В России могут подняться тарифы на домашний интернет

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