Общество
Вести.RuВ России могут подняться тарифы на домашний интернет
Рост цен на домашний интернет и телевидение может достигнуть в 2020 году 10-15%. Решение об изменении стоимости было принято провайдерами на фоне пандемии коронавируса. По данным газеты "Известия", "Вымпелком" ("Билайн") заявляет, что изменения затронут некоторые архивные тарифные планы.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известиявчера в 17:01
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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение
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Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10
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В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
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Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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