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РИА Новости
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.В источнике
С чего всё началось
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Названа причина резкого скачка цен на интернет и телевидение

URA.Ru00:55
Комсомольская правда

Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение

Комсомольская правда00:14
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01
РБК

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14
Lenta.ru

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03
ТАСС

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
РИА Новости01:33
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газетавчера в 07:07
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 02:12

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с участием российского актера театра и кино Михаила Ефремова, подала в суд на следствие, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Live2424 июля в 05:03
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Власти Ленобласти заявили о готовности медицины к возможной второй волне коронавируса

Медицинские учреждения Ленинградской области в достаточном объеме обеспечены запасами лекарств, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и специалистами на случай возможной второй волны пандемии коронавируса.
ТАСС24 июля в 02:45
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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