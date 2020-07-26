В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
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Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.В источнике
С чего всё началось
Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01
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Последние новости на утро 26 июля 2020: В России могут вырасти цены на интернет и телевидение
Комсомольская правда00:14