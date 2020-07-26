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РИА Новости
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.В источнике
С чего всё началось
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48
Известия

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01
РБК

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14
Lenta.ru

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03
URA.Ru

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47
ТАСС

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04
РЕН ТВ

Тяжелый контент: В РФ могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

РЕН ТВ22:27
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Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС21:48
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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русскомвчера в 11:43
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