Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01

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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47

В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

Комсомольская правда20:22

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01
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Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.
Live24 вчера в 09:05
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Общество

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

РБК 07:14
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграет «Лестер» в последнем туре АПЛ 26 июля

Матч 38-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 05:11
Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Известия 18:32
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
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Футбол

ФК «Зенит» завоевал Кубок России

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru 12:15
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Экономика

Украине предрекли пандемическое вымирание экономики

Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
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Общество

Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа

Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.
REGNUM 15:33
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Шоу-бизнес

Телесваха Роза Сябитова показала, как была оформлена свадьба ее дочери

58-летняя телеведущая Роза Сябитова на днях выдала замуж во второй раз свою 28-летнюю наследницу Ксению.
Территория новостей 23 июля в 10:13
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Общество

В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин

В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Общество

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота

Комсомольская правда 17:35
Общество

Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК 19:45
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
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Происшествия

Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
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Общество

В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус

Вести.Ru 18:45
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Армия и оружие

На Украине заявили о подготовке к перемирию в Донбассе

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook, мероприятия проводятся по итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу, на которой была достигнута договоренность о перемирии на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
Росбалт 15:28
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Космос

Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте

Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 23 июля в 04:10
Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Кино

Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Слово и Дело 08:21
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Кино

Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»

Москва 24 вчера в 06:23
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Здоровье

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
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Кино

Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе

Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
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