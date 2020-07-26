Экономика
РИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось
По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известия17:01
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Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.
Live24 вчера в 09:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграет «Лестер» в последнем туре АПЛ 26 июля
Матч 38-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 05:11
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru 12:15
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
Общество
Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа
Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.
REGNUM 15:33
Шоу-бизнес
Телесваха Роза Сябитова показала, как была оформлена свадьба ее дочери
58-летняя телеведущая Роза Сябитова на днях выдала замуж во второй раз свою 28-летнюю наследницу Ксению.
Территория новостей 23 июля в 10:13
Общество
В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин
В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Общество
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота
Комсомольская правда 17:35
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК 19:45
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Армия и оружие
На Украине заявили о подготовке к перемирию в Донбассе
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook, мероприятия проводятся по итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу, на которой была достигнута договоренность о перемирии на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
Росбалт 15:28
Космос
Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте
Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 23 июля в 04:10
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Кино
Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Слово и Дело 08:21
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18