Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01

Подробнее о событии

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14

В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

Комсомольская правда20:22

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

РИА Новости21:48

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01
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Найден фермент, помогающий коронавирусу проникать в клетки

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Финансы

Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада

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Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

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«Вопросы к небу»: Китай отправил миссию на Марс

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Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.
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Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

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Известия 23:18
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Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
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Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.
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Экономика

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM вчера в 06:58
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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости 17:46
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
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Общество

В Зауралье женщину затравили за прогулки с больным ребенком на поводке

Дни24 08:11
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Общество

Ученые назвали продукты, которые продлевают молодость кожи

Продлить здоровье и молодость кожи можно, если следить за здоровьем всего организма и питаться определенными продуктами, считает ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла.
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В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом

Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.
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Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
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Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
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Общество

Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании

Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Напомним, что в Москве и Московской области кинотеатрам разрешено возобновить работу с 1 августа.
Evo-rus.com 23 июля в 06:10
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК 22:49
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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
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Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
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Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Компания Skoda пересмотрела комплектации четырех моделей, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 13:19
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Общество

Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно

Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
Туапсинские вести 08:00
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Общество

Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК 19:45
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
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Происшествия

Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту.
РБК 09:11
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