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Газета.Ru
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Россияне столкнутся с падением ассортимента мороженого или с повышением розничных цен на него на 25-30%. Об этом сообщили производители мороженого, которые убеждены, что к таким последствиям приведет введение обязательной маркировки.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известиявчера в 17:01
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РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБКвчера в 20:49
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ruвчера в 23:18
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАССвчера в 21:07
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Газета.Ruвчера в 03:08
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ruвчера в 19:27
ФедералПресс

Россиян предупредили о подорожании мороженого

ФедералПрессвчера в 17:43
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известиявчера в 18:30

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
REGNUM22:22
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Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.
RT на русском02:31
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК

«Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — цитирует его Интерфакс.
RT на русскомвчера в 09:32
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