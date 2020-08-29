Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России могут вырасти цены на мороженое в 2021 году

Система позволит отследить движения продукта от производителя до продавца. Однако участники рынка просят исключить из данной системы мороженое, вес которого не превышает 100 граммов. По подсчетам специалистов, именно такое мороженое составляет большую часть продукции.В источнике
С чего всё началось
Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Газета.Ruвчера в 03:08
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ruвчера в 23:18
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известиявчера в 18:30
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБКвчера в 20:49
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ruвчера в 19:27
ФедералПресс

Россиян предупредили о подорожании мороженого

ФедералПрессвчера в 17:43
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАССвчера в 21:07

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
REGNUM22:22
222

Четыре лишенных аккредитации российских журналиста покинут Белоруссию

«Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов», — рассказали в посольстве.
Известия03:50

Суд Петербурга отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск, который подала к комитету здравоохранения города Светлана Гепалова с требованием обеспечить ее сына американским препаратом «Золгенсма», самым дорогим лекарством в мире.
РБК01:46
361

Ученые нашли первого пациента, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что эту женщину можно назвать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как в случае с пациентами, которые таким образом вылечились от вируса).
Sputnik Кыргызстан00:27
29

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
2,7K

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти человек

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до пяти человек, еще один человек пострадал, в поисково-спасательной операции принимают участие более 700 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости03:41

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
212