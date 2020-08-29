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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России могут вырасти цены на мороженое в 2021 году

Система позволит отследить движения продукта от производителя до продавца. Однако участники рынка просят исключить из данной системы мороженое, вес которого не превышает 100 граммов. По подсчетам специалистов, именно такое мороженое составляет большую часть продукции.В источнике
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Известия

Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Газета.Ruвчера в 03:08
ФедералПресс

Россиян предупредили о подорожании мороженого

ФедералПрессвчера в 17:43
ТАСС

«Известия»: в России могут вырасти цены на мороженое

ТАССвчера в 21:07
РБК

Производители мороженого предупредили о росте цен в 2021 году

РБКвчера в 20:49
Life.ru

В России с нового года могут существенно вырасти цены на мороженое

Life.ruвчера в 19:27
Lenta.ru

Мороженому в России предрекли подорожание

Lenta.ruвчера в 23:18
Известия

Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Известиявчера в 18:30

Четыре лишенных аккредитации российских журналиста покинут Белоруссию

«Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов», — рассказал собеседник информагентства.
Известия03:50

«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный

"Есть довольно распространенная версия, что Мандилион — это не что иное, как плащаница Господня", — говорит заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.
РИА Новости01:00

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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«Росэлектроника» показала самую компактную мобильную станцию спутниковой связи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил самую компактную отечественную носимую станцию спутниковой связи Р-444-НМ на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
АК&Мвчера в 09:49

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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