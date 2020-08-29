В России могут вырасти цены на мороженое в 2021 году

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Система позволит отследить движения продукта от производителя до продавца. Однако участники рынка просят исключить из данной системы мороженое, вес которого не превышает 100 граммов. По подсчетам специалистов, именно такое мороженое составляет большую часть продукции.