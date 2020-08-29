В России могут вырасти цены на мороженое в 2021 году
Система позволит отследить движения продукта от производителя до продавца. Однако участники рынка просят исключить из данной системы мороженое, вес которого не превышает 100 граммов. По подсчетам специалистов, именно такое мороженое составляет большую часть продукции.В источнике
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Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году
Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компаниям придется нести серьезные дополнительные затраты, они не исключают, что дело дойдет до убытков, поэтому просят остановить процесс введения идентификации.
Известиявчера в 17:01
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