Аналитики пришли к выводу, что обязательный наём водителей может негативно сказаться на отрасли. Так, из-за этого издержки работодателей вырастут примерно на 30 процентов. Это, в свою очередь, увеличит стоимость поездки на 23 процента.

С чего всё началось В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара. Коммерсантъ 18:24