В России могут вырасти цены на такси
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Аналитики пришли к выводу, что обязательный наём водителей может негативно сказаться на отрасли. Так, из-за этого издержки работодателей вырастут примерно на 30 процентов. Это, в свою очередь, увеличит стоимость поездки на 23 процента.В источнике
С чего всё началось
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
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