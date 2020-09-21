Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

В России могут вырасти цены на такси

Аналитики пришли к выводу, что обязательный наём водителей может негативно сказаться на отрасли. Так, из-за этого издержки работодателей вырастут примерно на 30 процентов. Это, в свою очередь, увеличит стоимость поездки на 23 процента.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
Известия

В России могут вырасти цены на услуги такси

Известия11:22
Национальная служба новостей

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Национальная служба новостей06:26
Мойка78

Трудоустройство таксистов может повысить цены на поездки более чем на 20%

Мойка7803:57
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Lenta.ru05:47
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24

Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны.
Lenta.ru13:55

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
1,2K

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
1,7K

Агутин на «Кинотавре» в Сочи опять изменил Варум

Недавно в распоряжении журналистов оказались данные о том, что во время поездки в Сочи, на кинофестиваль «Кинотавр», Агутин вступил в отношения с девушкой из Краснодара по имени Марина, которая сопровождала режиссера Резо Гигинеишвили на вечеринке.
Shraibikus News06:48
21

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
696

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
721

Белорус заявил о сексуальном насилии со стороны милиции

СМИ Белоруссии сообщили, что мужчина заявил в следственные органы страны о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в Минске в августе, в Следственном комитете сообщили РИА Новости, что проводят проверку.
РИА Новости14:15