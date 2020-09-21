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Известия

В России могут вырасти цены на услуги такси

Отмечается, что если спрос упадет на четверть, то количество водителей такси сократится с существующих сейчас 599,8 тыс. до 451,8 тыс. 17 августа сообщалось, что в конце 2020 года мэрия Москвы запустит систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим правила дорожного движения и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
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Известия

В России могут вырасти цены на услуги такси

Известия11:22
Коммерсантъ

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

Коммерсантъ18:24
Lenta.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Lenta.ru05:47
АБН

Трудоустройство таксистов может поднять цены на поездки на 20%

АБН05:06
Фонтанка.Ру

Эксперты подсчитали, на сколько подорожает такси, если водителей будут брать в штат

Фонтанка.Ру04:04
Мойка78

Трудоустройство таксистов может повысить цены на поездки более чем на 20%

Мойка7803:57
Национальная служба новостей

Россиян предупредили о резком росте цен на такси

Национальная служба новостей06:26

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
РИА Новости07:26
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Федоров просит министра просвещения Сергея Кравцова рассмотреть возможность создать механизм компенсационных выплат в размере не больше двух региональных МРОТ в месяц для таких семей, сообщает RT.
Краснодарские известия06:27
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
РБК11:17
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Умные часы Asus VivoWatch SP доступны в России сразу с хорошей скидкой

Компания Asus объявляет о выходе на российский рынок умных часов VivoWatch SP, которые оснащены наделенное электрокардиографическим (ЭКГ) и фотоплетизмографическими (ФПГ) датчиками для круглосуточного отслеживания сердечного ритма и артериального давления.
iXBT.com08:35

Власти Испании направят в Мадрид военных для борьбы с коронавирусом

Испанских военных задействуют в борьбе с эпидемией коронавируса в сообществе Мадрид, сообщили премьер-министр страны Педро Санчес и глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо после встречи по вопросу о совместных шагах при ухудшении эпидемиологической обстановки.
РИА Новости09:39