Отмечается, что если спрос упадет на четверть, то количество водителей такси сократится с существующих сейчас 599,8 тыс. до 451,8 тыс. 17 августа сообщалось, что в конце 2020 года мэрия Москвы запустит систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим правила дорожного движения и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха.

С чего всё началось В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара. Коммерсантъ 18:24