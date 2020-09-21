В России могут вырасти цены на услуги такси
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Отмечается, что если спрос упадет на четверть, то количество водителей такси сократится с существующих сейчас 599,8 тыс. до 451,8 тыс. 17 августа сообщалось, что в конце 2020 года мэрия Москвы запустит систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим правила дорожного движения и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха.В источнике
С чего всё началось
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси
В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
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