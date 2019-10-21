с чего всё началось

Минимальная розничная цена на водку может повыситься до 230 рублей за 0,5 литра с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минфина. Так, водка может подорожать с 215 за 250 рублей за 0,5 литров.

В России может подорожать водка

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