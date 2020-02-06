Экономика
Тверские ведомостиВ России могут вырасти цены на жилье
Как сообщили «Известия», в России цены на недвижимость ближайшие два года могут увеличиться до 25%. В Совете Федерации РФ пояснили, что эта тенденция будет в основном связана с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
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