Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиВ России могут вырасти цены на жилье

Как сообщили «Известия», в России цены на недвижимость ближайшие два года могут увеличиться до 25%. В Совете Федерации РФ пояснили, что эта тенденция будет в основном связана с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

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РИА Новостивчера в 03:43

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«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43
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RT на русском вчера в 20:46
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Газета.Ru 03:59
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Вести.Ru 02:47
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RT на русском 02:04
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На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году

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Первая команда «Формулы-1» показала свой новый болид на 2020 год

Первой свой новый гоночный болид для сезона 2020 года решилась показать американская команда «Формулы-1» Haas, 6 февраля снимки болида опубликовали на сайте команды.
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Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
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Министр заявила о планах увеличить темпы роста экономики

Темпы роста экономики в Саратовской области планируется довести до 3,2% в год.
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На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас

Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
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Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
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Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
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Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
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Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
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Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
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Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
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Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
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Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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