Экономика
Москва 24В России могут вырасти минимальные цены на водку и коньяк
Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 году могут вырасти на 7% (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6% (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6% (до 315 рублей за пол-литра).
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известиявчера в 16:04
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
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Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 12:37
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
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Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты 07:15
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Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
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Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
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Транспортный налог на машину составил 263 250 рублей.
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В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
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Известия 12:00
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
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Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
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Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями
Плановый полет выполнили два бомбардировщика.
РБК 12:20
Политика
В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой
На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.
РБК 11:13
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Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике
Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал об изменах жене с Екатериной Климовой
Российский актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о перипетиях своей личной жизни.
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