с чего всё началось

Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 году могут вырасти на 7% (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6% (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6% (до 315 рублей за пол-литра).

В России могут вырасти минимальные цены на водку и коньяк

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Политика СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Происшествия Россиянина задержали в Испании по подозрению в убийстве жены Россиянина задержали в Испании по подозрению в убийстве жены. Инцидент произошел в городе Дения в ночь на вторник, 22 октября.

Общество Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.

Футбол «Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку «В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в сообщении.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.

Общество Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Армия и оружие Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2» Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».

Происшествия Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.

Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Общество Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Общество В Японии прошла интронизация нового императора В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.

Происшествия Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Единоборства Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Политика В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.

Политика Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.