Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

с чего всё началось

Как пишут «Известия», в проекте нет ясности ставок сбора и параметра расчета целевых показателей. Также специалисты посчитали, что нынешняя редакция законопроекта может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Из-за нового налога в России могут вырасти тарифы ЖКХ

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