Экономика
Свободная ПрессаИз-за нового налога в России могут вырасти тарифы ЖКХ
Как пишут «Известия», в проекте нет ясности ставок сбора и параметра расчета целевых показателей. Также специалисты посчитали, что нынешняя редакция законопроекта может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора
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