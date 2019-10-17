Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ru17 октября в 08:34

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфакс17 октября в 03:41

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВ17 октября в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ru17 октября в 02:01

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новости17 октября в 07:35

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Российская газета вчера в 20:24
Наука

Открыт вид богомолов, которые подражают осам

Naked Science вчера в 14:16
Единоборства

Бетербиев победил Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF.
Коммерсантъ 00:50
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 12

Тело еще одного человека обнаружили спасатели на месте прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района, Красноярского края.
Российская газета 00:51
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина отдыхает с миллионером в Израиле

Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали.
StarHit.ru вчера в 02:00
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Известия вчера в 22:00
Наука

В России выведут животных для пересадки их органов людям

Ранее глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в РФ живут 16,5 тыс. людей с пересаженными органами, а число трансплантаций в последние годы выросло в 3,3 раза.
Русская Планета 16 октября в 03:30
Шоу-бизнес

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости вчера в 11:34
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС 17 октября в 20:35
Общество

Су-27 ВВС Украины сдул людей на авиашоу в Бельгии

Украинский истребитель Су-27 во время авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии сдул людей на взлетно-посадочной полосе.
REGNUM вчера в 13:58
Политика

Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Технологии

«ВКонтакте» впервые за два года обновила дизайн мобильного приложения

Коммерсантъ 17 октября в 09:56
Баскетбол

«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге

Metaratings вчера в 16:37
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском вчера в 12:58
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 17 октября в 15:17
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Происшествия

В Киеве убили внука азербайджанского композитора

Известия 00:43
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Гаджеты

В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865

Astera вчера в 12:23
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте

На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда 17 октября в 19:25
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал вчера в 10:01
Авто

Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 16 октября в 05:30
Фигурное катание

Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Футбол

«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым

Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия вчера в 20:53
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Здоровье

В Минздраве назвали число российских алкоголиков

Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru 17 октября в 04:09
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