Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

с чего всё началось

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия».

В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога

Политика Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине Напомним, в конце февраля 2019 года украинские журналисты опубликовали материалы расследования, в которых показали, что Гладковский и его сын могут быть причастны к многомиллионным хищениям бюджетных денег в оборонной сфере Украины.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

Политика Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Политика Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.

Политика МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Экономика Бюджет Татарстана сформирован с дефицитом более 3 млрд рублей С дефицитом более 3 млрд рублей сформирован бюджет Татарстана, сообщил сегодня Рустам Минниханов в Кабмине на республиканском совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев это года года.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Происшествия Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».

Авто В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.

Политика Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.

Армия и оружие В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30 Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.

Общество В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей» В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Технологии В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер» На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Политика В Москве открылся внеочередной Синод РПЦ 17 октября в Москве открылось внеочередное чрезвычайное заседание священного Синода Русской православной церкви.

Происшествия В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже.

Политика Медведев призвал правительство не засорять русский язык Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.

Общество Telegram согласился приостановить операции по криптовалюте Компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте.

Технологии Минтранс поделился планами по развитию беспилотного метро Минтранс представит доклад об использовании уже выделенных для развития транспортной телематики частот на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое состоится 22 октября.

Политика Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.