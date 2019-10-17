Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия».
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Lenta.ruвчера в 08:34

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РИА Новостивчера в 07:35

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ТАСС16 октября в 19:33

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РЕН ТВвчера в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ruвчера в 02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфаксвчера в 03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве

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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

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