Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31, в среду сообщалось о 26 травмированных.
ТАСС 01:43
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше
Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.
Территория новостей 02:45
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru вчера в 06:37
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Газета.Ru вчера в 19:39
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Политика
В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения
Население Белоруссии не особо интересуют документы по углубленной интеграции с Россией, считает глава МИД страны Владимир Макей.
Lenta.ru 03:47
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Lenta.ru вчера в 19:26
Армия и оружие
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Происшествия
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала
В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 02:24
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Uznayvse.ru 14 октября в 18:35
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument вчера в 04:08
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Футбол
Озил ответил на слухи об уходе из «Арсенала»
Немецкий полузащитник Месут Озил, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.
Евро-футбол.ру 02:52
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Rostov gazeta 15 октября в 16:05
Происшествия
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.
РИА Новости 00:10