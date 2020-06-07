Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

с чего всё началось

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. Действующее законодательство не предусматривает обязанности работодателей отдавать предпочтение россиянам.

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

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