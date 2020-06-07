Политика
КоммерсантъВ России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. Действующее законодательство не предусматривает обязанности работодателей отдавать предпочтение россиянам.
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с чего всё началось
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.Известиявчера в 13:00
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Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой
Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru вчера в 17:12
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус вчера в 15:50
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
РИА Новости вчера в 08:36
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Общество
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 05 июня в 09:25
Происшествия
В Саратове на железной дороге найден труп женщины
В Саратове 7 июня на железнодорожных путях был обнаружен труп женщины.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:56
Общество
В доме ребёнка на Камчатке выявлено 24 случая заражения коронавирусом
В доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудников.
Life.ru 01:02
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
SpeedMe вчера в 07:56
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Российский Диалог вчера в 14:17
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.
РИА Новости вчера в 04:48
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Общество
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Армия и оружие
Израильские ВВС атаковали сирийских военных
Самолеты ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Масьяфа в провинции Хама.
Телеканал 360° 05 июня в 02:25
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила критикующим ее за отсутствие маски
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева резко ответила подписчикам, которые критиковали ее за появление в общественных местах без медицинской маски и перчаток.
Вечерняя Москва вчера в 23:25
Игры
Вышла новая версия модификации HD Reworked к игре «Ведьмак 3»
Версия 12.0 модификации HD Reworked вышла на платформе Nexus Mods, сообщил 6 июня создатель обновления под псевдонимом Halk Hogan.
ИА Красная Весна 06 июня в 15:56
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48