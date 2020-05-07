В России на фоне пандемии коронавируса может закрыться от 30% до 50% магазинов одежды. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Часть офлайн магазинов одежды и обуви не откроются после введенного режима самоизоляции.

В России может закрыться до половины магазинов одежды

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 220

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 1,9K

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 65

Общество Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. 12

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 8

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,5K

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,7K

Общество В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране. 288

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов. 1,1K

Общество Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. 5

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. 362

Политика Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост. 382

Общество Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. 3

Экономика Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты. 63

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2K

Киберспорт S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться» Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.