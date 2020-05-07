Коронавирус
Деловое.ТВВ России может закрыться до половины магазинов одежды
В России на фоне пандемии коронавируса может закрыться от 30% до 50% магазинов одежды. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Часть офлайн магазинов одежды и обуви не откроются после введенного режима самоизоляции.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Происшествия
В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем
Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
Kursk.com 02:48
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Общество
Пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и «Патриот»
Петербургский дневник 07:23
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.
Газета.Ru 13:59
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Киберспорт
Solo: «Топ-1 региона — бесполезный ярлык в нынешних реалиях»
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин рассказал, как оценивает форму команды.
CyberSport.ru 12:47
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара
Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28