Экономика
REGNUMВ России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться. Об этом заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
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Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.ТАСС04:13
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РЕН ТВ вчера в 09:20
Политика
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Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
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Lenta.ru вчера в 17:12
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Интерфакс 06:02
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
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В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
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С 12 мая в столице снова начнут работать все строительные и промышленные предприятия.
Комсомольская правда 09:55
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
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Российская газета 06:10
Технологии
Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее под другим названием
Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON, сообщил РБК.
Коммерсантъ 10:53
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Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Коронавирус проник в еще один район Волгоградской области
В Волгограде заразился еще 31 человек, в Урюпинском районе зарегистрировано шесть новых пациентов с COVID-19, еще пять новых случаев в Городищенском районе.
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В Петербурге задержали троих мошенников, которые под предлогом заработка на ценных бумагах и валютных биржах похитили более 100 миллионов рублей.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Экономика
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Naughty Dog представила сюжетный трейлер The Last of Us: Part II.
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Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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REGNUM 04:15
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
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Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
РИА Новости вчера в 21:03